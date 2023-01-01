Wink
Фильмы
Это старое чувство

Это старое чувство (фильм, 1997) смотреть онлайн

1997, That Old Feeling
Мелодрамы100 мин6+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Разведенные 14 лет назад Лилли и Дэн похожи только в одном: они ненавидят друг друга с энергией ядерного реактора. Но безобразная ссора на свадьбе их дочери неожиданно пробуждает давно угасшую страсть! Влюбленные голубки спасаются бегством от своей дочки, ее мужа и вездесущего папарацци.

Это старое чувство смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Это старое чувство»

Всё