Это старое чувство (фильм, 1997) смотреть онлайн

Сюжет

Разведенные 14 лет назад Лилли и Дэн похожи только в одном: они ненавидят друг друга с энергией ядерного реактора. Но безобразная ссора на свадьбе их дочери неожиданно пробуждает давно угасшую страсть! Влюбленные голубки спасаются бегством от своей дочки, ее мужа и вездесущего папарацци.



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