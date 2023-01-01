Это старое чувство (фильм, 1997) смотреть онлайн
1997, That Old Feeling
Мелодрамы100 мин6+
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Сюжет
Разведенные 14 лет назад Лилли и Дэн похожи только в одном: они ненавидят друг друга с энергией ядерного реактора. Но безобразная ссора на свадьбе их дочери неожиданно пробуждает давно угасшую страсть! Влюбленные голубки спасаются бегством от своей дочки, ее мужа и вездесущего папарацци.
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Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.1 IMDb
- КРРежиссёр
Карл
Райнер
- Актриса
Бетт
Мидлер
- ДФАктёр
Деннис
Фарина
- ПМАктриса
Пола
Маршалл
- ГОАктриса
Гейл
О’Грейди
- ДРАктёр
Дэвид
Раш
- ДДАктёр
Джеймс
Дентон
- ДНАктёр
Дэнни
Нуччи
- БМАктёр
Блу
Манкума
- ДИАктриса
Джейн
Иствуд
- МДАктёр
Майкл
Дж. Рейнольдс
- Сценарист
Лесли
Диксон
- ББПродюсер
Бонни
Брукхаймер
- Продюсер
Лесли
Диксон
- ТДПродюсер
Том
Джойнер
- АКХудожник
Алиша
Кивон
- РХМонтажёр
Ричард
Хэлси
- СМОператор
Стив
Мейсон
- ПУКомпозитор
Патрик
Уильямс