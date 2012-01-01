Это катастрофа (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

В центре сюжета черной комедии восемь друзей, которые собираются на традиционный воскресный обед. В ходе трапезы внезапно отключается электричество, и герои оказываются во власти странной силы. Отрезанные от остального мира они начинают постепенно сходить с ума.



Это катастрофа смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.