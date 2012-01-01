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Это катастрофа

Это катастрофа (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, It's a Disaster
Драмы86 мин18+

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Сюжет

В центре сюжета черной комедии восемь друзей, которые собираются на традиционный воскресный обед. В ходе трапезы внезапно отключается электричество, и герои оказываются во власти странной силы. Отрезанные от остального мира они начинают постепенно сходить с ума.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
6.4 IMDb