Это чертово сердце (фильм, 2017) смотреть онлайн

Тридцатилетний раздолбай Ленни ничем не занимается, а лишь прожигает деньги отца-кардиолога, который решает проучить сына и делает его компаньоном своего пациента. Пятнадцатилетний Давид понимает, что долго не протянет, и просит Ленни показать ему взрослую жизнь. Приключения начинаются!

