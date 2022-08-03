Это чертово сердце (фильм, 2017) смотреть онлайн
9.42017, Dieses bescheuerte Herz
Драма, Комедия101 мин18+
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О фильме
Тридцатилетний раздолбай Ленни ничем не занимается, а лишь прожигает деньги отца-кардиолога, который решает проучить сына и делает его компаньоном своего пациента. Пятнадцатилетний Давид понимает, что долго не протянет, и просит Ленни показать ему взрослую жизнь. Приключения начинаются!
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
6.9 IMDb
- Режиссёр
Марк
Ротемунд
- ЭМАктёр
Элиас
М’Барек
- ФШАктёр
Филип
Шварц
- НВАктриса
Надина
Вриц
- УПАктёр
Уве
Пройсс
- ЛБАктриса
Лиза
Биттер
- ЮТАктёр
Юрген
Тонкель
- БСАктёр
Бруно
Саутер
- МААктёр
Макс
Алберти
- ЛБАктёр
Лу
Бишофф
- МПСценарист
Мэгги
Перен
- Продюсер
Оливер
Бербен
- ВЯПродюсер
Виола
Ягер
- ММПродюсер
Мартин
Мошкович
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- АБАктёр дубляжа
Александр
Белый
- МГАктриса дубляжа
Марина
Гассан