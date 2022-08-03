Это чертово сердце
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Это чертово сердце

Это чертово сердце (фильм, 2017) смотреть онлайн

9.42017, Dieses bescheuerte Herz
Драма, Комедия101 мин18+

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О фильме

Тридцатилетний раздолбай Ленни ничем не занимается, а лишь прожигает деньги отца-кардиолога, который решает проучить сына и делает его компаньоном своего пациента. Пятнадцатилетний Давид понимает, что долго не протянет, и просит Ленни показать ему взрослую жизнь. Приключения начинаются!

Страна
Германия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Это чертово сердце»