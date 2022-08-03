Если хочешь хорошо провести время, звони… (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, For a Good Time, Call...
Комедия81 мин18+
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О фильме
После расставания с парнем Лорен негде жить, а Кэти задолжала своей арендодательнице. Общий друг знакомит девушек, и они начинают снимать квартиру вместе. Выясняется, что Кэти работает в «сексе по телефону», и Лорен решает организовать собственный бизнес по предоставлению данной услуги.
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ДТРежиссёр
Джеми
Трэвис
- ЛМАктриса
Лорен
Миллер
- Актриса
Эри
Грейнор
- Актёр
Джастин
Лонг
- Актёр
Джеймс
Волк
- ЛМАктёр
Лоуренс
Мэндли
- ЭГАктёр
Эдди
Геллер
- ДРАктёр
Джош
Рубен
- СШАктёр
Стивен
Шоу
- МРАктриса
Мими
Роджерс
- ДМАктёр
Дон
Макманус
- КЭСценарист
Кэти
Энн Нейлон
- ЛМСценарист
Лорен
Миллер
- ДХПродюсер
Дженни
Хинки
- КЭПродюсер
Кэти
Энн Нейлон
- ДМПродюсер
Джонатан
М. Блэк
- СРАктриса дубляжа
Светлана
Репетина
- ШПХудожник
Шон
Престон
- МЛХудожница
Майя
Либерман