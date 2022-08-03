Если хочешь хорошо провести время, звони…
Wink
Фильмы
Если хочешь хорошо провести время, звони…

Если хочешь хорошо провести время, звони… (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, For a Good Time, Call...
Комедия81 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

После расставания с парнем Лорен негде жить, а Кэти задолжала своей арендодательнице. Общий друг знакомит девушек, и они начинают снимать квартиру вместе. Выясняется, что Кэти работает в «сексе по телефону», и Лорен решает организовать собственный бизнес по предоставлению данной услуги.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Если хочешь хорошо провести время, звони…»