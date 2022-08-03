После расставания с парнем Лорен негде жить, а Кэти задолжала своей арендодательнице. Общий друг знакомит девушек, и они начинают снимать квартиру вместе. Выясняется, что Кэти работает в «сексе по телефону», и Лорен решает организовать собственный бизнес по предоставлению данной услуги.

