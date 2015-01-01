Эскорт (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Смелая романтическая комедия о журналисте с сексуальной зависимостью и эскортнице – с камео Брюса Кэмпбэлла. Митча уволили с прошлой работы за непозволительные отношения со стажерками. Он уже просрочил арендную плату и отчаянно пытается устроиться на новое место – для этого ему нужно доказать свои репортерские навыки. К счастью, он встречает Натали, выпускницу Стэнфордского университета, работающую в элитном эскортном агентстве. Митч убеждает ее рассказать о себе для его новой статьи, но их рабочие отношения становятся все сложнее по мере того, как они больше узнают друг о друге. Во что выльется их знакомство, расскажет фильм 2015 года «Эскорт», который можно смотреть онлайн на Wink.



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