Эскорт (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Смелая романтическая комедия о журналисте с сексуальной зависимостью и эскортнице – с камео Брюса Кэмпбэлла. Митча уволили с прошлой работы за непозволительные отношения со стажерками. Он уже просрочил арендную плату и отчаянно пытается устроиться на новое место – для этого ему нужно доказать свои репортерские навыки. К счастью, он встречает Натали, выпускницу Стэнфордского университета, работающую в элитном эскортном агентстве. Митч убеждает ее рассказать о себе для его новой статьи, но их рабочие отношения становятся все сложнее по мере того, как они больше узнают друг о друге. Во что выльется их знакомство, расскажет фильм 2015 года «Эскорт», который можно смотреть онлайн на Wink.
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Информация
Рейтинг
- УСРежиссёр
Уилл
Слокомб
- Актриса
Линдси
Фонсека
- МДАктёр
Майкл
Донджер
- ТДАктёр
Томми
Дьюи
- БКАктёр
Брюс
Кэмпбелл
- РРАктриса
Рэйчел
Решефф
- РУАктриса
Румер
Уиллис
- БРАктриса
Беннита
Робледо
- СУАктриса
Соня
Уолгер
- ХКАктёр
Хуан
Карлос Канту
- ИТАктёр
Икбал
Теба
- МДСценарист
Майкл
Донджер
- МДПродюсер
Майкл
Донджер
- БГПродюсер
Блейк
Гоза
- БММонтажёр
Брэд
МакЛафлин
- ККОператор
Кайл
Клуц