Успешный предприниматель Вадим возвращается из командировки в свой загородный дом, где его ждут любящие жена Ксения и дочь Ира. Их жизнь выглядит идеальной: они любят друг друга, живут в достатке и полной гармонии. Но однажды их идиллия рушится, и герои больше никогда не смогут быть вместе. Не в силах смириться с неизбежным, один из супругов теряется в своих счастливых воспоминаниях, предпочитая их суровой реальности.

