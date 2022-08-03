Escape
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Escape

Escape (фильм, 2020) смотреть онлайн

2020, Escape
Короткометражка14 мин18+

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О фильме

Успешный предприниматель Вадим возвращается из командировки в свой загородный дом, где его ждут любящие жена Ксения и дочь Ира. Их жизнь выглядит идеальной: они любят друг друга, живут в достатке и полной гармонии. Но однажды их идиллия рушится, и герои больше никогда не смогут быть вместе. Не в силах смириться с неизбежным, один из супругов теряется в своих счастливых воспоминаниях, предпочитая их суровой реальности.

Страна
Россия
Жанр
Короткометражка
Качество
SD
Время
14 мин / 00:14

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
9.2 IMDb