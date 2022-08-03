Элемент преступления (фильм, 1984) смотреть онлайн
6.21984, Forbrydelsens element
Триллер, Криминал99 мин18+
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О фильме
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Ларс
фон Триер
- МЭАктёр
Майкл
Элфик
- ЭНАктёр
Эзмонд
Найт
- ММАктриса
Ми
Ми Лай
- ДУАктёр
Джеролд
Уэллс
- АЭАктёр
Ахмед
Эль Шенави
- АХАктриса
Астрид
Хеннинг-Енсен
- ЯХАктёр
Янош
Хершко
- СЛАктёр
Стиг
Ларссон
- Актёр
Ларс
фон Триер
- ГХАктёр
Гарри
Харпер
- НВСценарист
Нильс
Вёрсель
- Сценарист
Ларс
фон Триер
- ПХПродюсер
Пер
Хольст
- ТГМонтажёр
Томас
Гисласон
- ТЭОператор
Том
Эллинг
- БХКомпозитор
Бо
Хольтен