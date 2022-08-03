Элемент преступления
Wink
Фильмы
Элемент преступления

Элемент преступления (фильм, 1984) смотреть онлайн

6.21984, Forbrydelsens element
Триллер, Криминал99 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Живущий в Каире следователь из Европы возвращается на родину, чтобы расследовать цепь преступлений, совершенных маньяком по имени Гарри Грей. Используя метод идентификации с преступником, сыщик поневоле превращается в него сам.

Страна
Дания
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.7 IMDb