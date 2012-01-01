Экстирпация (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

История Полин, девушки-подростка, изгоя. Полин одержима бредовыми идеями: насилие, убийства на дорогах, пытки. Естественно, ее мечтания отторгают от девушки и одноклассников, и родителей.



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