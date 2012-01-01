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Экстирпация

Экстирпация (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Excision
Ужасы, Триллеры77 мин18+

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Сюжет

История Полин, девушки-подростка, изгоя. Полин одержима бредовыми идеями: насилие, убийства на дорогах, пытки. Естественно, ее мечтания отторгают от девушки и одноклассников, и родителей.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Ужасы, Триллеры

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
6.1 IMDb