Экстирпация (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Excision
Ужасы, Триллеры77 мин18+
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Сюжет
История Полин, девушки-подростка, изгоя. Полин одержима бредовыми идеями: насилие, убийства на дорогах, пытки. Естественно, ее мечтания отторгают от девушки и одноклассников, и родителей.
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Рейтинг
5.9 КиноПоиск
6.1 IMDb
- РБРежиссёр
Ричард
Бейтс мл.
- АМАктриса
АннаЛинн
МакКорд
- ТЛАкт�риса
Трейси
Лордс
- АУАктриса
Ариэль
Уинтер
- РБАктёр
Роджер
Барт
- Актёр
Джереми
Самптер
- Актёр
Малкольм
Макдауэлл
- Актёр
Мэттью
Грей Гублер
- ММАктриса
Марли
Мэтлин
- Актёр
Рэй
Уайз
- ДУАктёр
Джон
Уотерс
- РБСценарист
Ричард
Бейтс мл.
- ПДПродюсер
Пол
Дж. Алесси
- МБПродюсер
Мэтт
Блессинг
- ИВМонтажёр
Ивонн
Валдез
- МХКомпозитор
Мэдс
Хелдтберг