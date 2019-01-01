Эксперимент «За стеклом» (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Восемь интернет-знаменитостей участвуют в онлайн-шоу, где зрители решают их судьбу. Скоро становится понятно, что это не обычная игра, а изощренный эксперимент. Таинственный организатор предлагает все более изобретательные и зрелищные, но все более рискованные и опасные для участников испытания.



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