Эксперимент «За стеклом»
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Эксперимент «За стеклом»

Эксперимент «За стеклом» (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.12019, Funhouse
Ужасы102 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Восемь интернет-знаменитостей участвуют в онлайн-шоу, где зрители решают их судьбу. Скоро становится понятно, что это не обычная игра, а изощренный эксперимент. Таинственный организатор предлагает все более изобретательные и зрелищные, но все более рискованные и опасные для участников испытания.

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Информация

Страна
Швеция, Канада
Качество
Full HD, SD
Жанры
Ужасы

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Эксперимент «За стеклом»»

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