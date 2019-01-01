Эксперимент «За стеклом» (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.12019, Funhouse
Ужасы102 мин18+
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Сюжет
Восемь интернет-знаменитостей участвуют в онлайн-шоу, где зрители решают их судьбу. Скоро становится понятно, что это не обычная игра, а изощренный эксперимент. Таинственный организатор предлагает все более изобретательные и зрелищные, но все более рискованные и опасные для участников испытания.
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Информация
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.2 IMDb
- ДУРежиссёр
Джейсон
Уилльям Ли
- ВСАктёр
Вальтер
Скарсгард
- ДСАктриса
Джиджи
Сол Герреро
- КБАктриса
Каролина
Бенефилд
- КДАктёр
Кристофер
Джерард
- ХУАктриса
Хамиса
Уилшер
- АХАктриса
Аманда
Хауэллс
- МРАктёр
Матиас
Ретамаль
- ДНАктёр
Дейли
Нельсон
- ДВАктёр
Джером
Велински
- КБАктриса
Кайли
Буш
- ДУСценарист
Джейсон
Уилльям Ли
- ХССценарист
Хенрик
Сантессон
- МГПродюсер
Майкл
Гиори
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- ДПАктриса дубляжа
Дарья
Пынзарь
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- АКАктриса дубляжа
Александра
Курагина
- ААХудожница
Алика
Аутран
- ДУМонтажёр
Джейсон
Уилльям Ли