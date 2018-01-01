Wink
Фильмы
Эксперимент «Офис»
Актёры и съёмочная группа фильма «Эксперимент «Офис»»

Режиссёры

Грег МакЛин

Greg McLean
Режиссёр

Актёры

Джон Галлахер мл.

John Gallagher Jr.
АктёрMike Milch
Тони Голдуин

Tony Goldwyn
АктёрBarry Norris
Адриа Архона

Adria Arjona
АктрисаLeandra Florez
Джон К. Макгинли

John C. McGinley
АктёрWendell Dukes
Мелони Диас

Melonie Diaz
АктрисаDany Wilkins
Овайн Йомэн

Owain Yeoman
АктёрTerry Winter
Шон Ганн

Sean Gunn
АктёрMarty Espenscheid
Брент Секстон

Brent Sexton
АктёрVince Agostino
Джош Бренер

Josh Brener
АктёрKeith Mclure
Давид Дастмалчян

David Dastmalchian
АктёрLonny Crane

Сценаристы

Джеймс Ганн

James Gunn
Сценарист

Продюсеры

Джеймс Ганн

James Gunn
Продюсер
Питер Сафран

Peter Safran
Продюсер
Дэн Клифтон

Dan Clifton
Продюсер

Актёры дубляжа

Михаил Тихонов

Актёр дубляжа
Василий Дахненко

Актёр дубляжа
Сергей Чихачёв

Актёр дубляжа
Мария Борисова

Актриса дубляжа
Михаил Георгиу

Актёр дубляжа

Художники

Сезар Монтойя

César Montoya
Художник

Монтажёры

Джулия Вонг

Julia Wong
Монтажёр

Композиторы

Тайлер Бейтс

Tyler Bates
Композитор