Эффект Манделы (фильм, 2019) смотреть онлайн

Эффект Манделы – реально существующий феномен коллективной памяти, когда огромное количество людей отчeтливо помнят то или иное событие, в то время как другие убеждены, что оно никогда не происходило. В семье талантливого программиста произошла трагедия. После этого в его жизни стали происходить странные вещи, похожие на этот самый эффект Манделы. Пытаясь понять происходящее, главный герой вступает в противостояние со своей реальностью, чтобы нарушить цепь событий и изменить прошлое.



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