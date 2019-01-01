Эффект Манделы (фильм, 2019) смотреть онлайн
7.62019, The Mandela Effect
Фантастика, Триллер76 мин18+
О фильме
Эффект Манделы – реально существующий феномен коллективной памяти, когда огромное количество людей отчeтливо помнят то или иное событие, в то время как другие убеждены, что оно никогда не происходило. В семье талантливого программиста произошла трагедия. После этого в его жизни стали происходить странные вещи, похожие на этот самый эффект Манделы. Пытаясь понять происходящее, главный герой вступает в противостояние со своей реальностью, чтобы нарушить цепь событий и изменить прошлое.
Эффект Манделы смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Драма, Триллер
КачествоSD
Время76 мин / 01:16
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.8 IMDb
- БЭРежиссёр
Бенджамин
Эппс
- ДГРежиссёр
Дэвид
Гай Леви
- ЧХАктёр
Чарли
Хофхаймер
- АПАктриса
Алекса
Палладино
- РЛАктёр
Робин
Лорд Тейлор
- Актёр
Кларк
Питерс
- ММАктриса
Мадлен
Макгроу
- ТРАктёр
Тим
Рэнсом
- ПСАктёр
Птолеми
Слокам
- ВУАктриса
Верни
Уотсон
- ЭКАктриса
Элена
Кэмпбелл-Мартинес
- СДАктёр
Стивен
Дэниэл Брун
- БЭСценарист
Бенджамин
Эппс
- ДГСценарист
Дэвид
Гай Леви
- ШШСценарист
Штеффен
Шляхтенхауфен
- ДФПродюсер
Джошуа
Фрюлинг
- ДГПродюсер
Дэвид
Гай Леви
- ШШПродюсер
Штеффен
Шляхтенхауфен
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова
- ПДАктёр дубляжа
Павел
Дорофеев
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- АСАктёр дубляжа
Александр
Скиданов
- ЭОМонтажёр
Энтони
Окасио
- МЧОператор
Мэттью
Чуан
- ОБКомпозитор
Охад
Беншетри
- ЭККомпозитор
Элиа
Кмирал