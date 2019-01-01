Эффект Манделы
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Эффект Манделы

Эффект Манделы (фильм, 2019) смотреть онлайн

7.62019, The Mandela Effect
Фантастика, Триллер76 мин18+

О фильме

Эффект Манделы – реально существующий феномен коллективной памяти, когда огромное количество людей отчeтливо помнят то или иное событие, в то время как другие убеждены, что оно никогда не происходило. В семье талантливого программиста произошла трагедия. После этого в его жизни стали происходить странные вещи, похожие на этот самый эффект Манделы. Пытаясь понять происходящее, главный герой вступает в противостояние со своей реальностью, чтобы нарушить цепь событий и изменить прошлое.

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Страна
США
Жанр
Фантастика, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
76 мин / 01:16

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Эффект Манделы»