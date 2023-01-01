Ее величество Миссис Браун (фильм, 1997) смотреть онлайн
1997, Mrs Brown
Драмы, Мелодрамы100 мин18+
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Сюжет
Много месяцев Ее Величество королева Виктория скорбела о скончавшемся муже и отказывалась вести государственные дела. Популярность королевы таяла, правительство волновалось... Никто не был в состоянии утешить вдовствующую императрицу.
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Информация
СтранаСША, Великобритания, Ирландия
КачествоSD
ЖанрыИсторические, Драмы, Мелодрамы
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Джон
Мэдден
- Актриса
Джуди
Денч
- БКАктёр
Билли
Коннолли
- ДПАктёр
Джеффри
Палмер
- ЭШАктёр
Энтони
Шер
- Актёр
Джерард
Батлер
- РПАктёр
Ричард
Паско
- ДВАктёр
Дэвид
Вестхэд
- БМАктриса
Бриджет
МакКоннелл
- ДГАктриса
Джорджи
Глен
- КОАктриса
Катрин
О’Доннелл
- ДБСценарист
Джереми
Брок
- СКПродюсер
Сара
Кертис
- Продюсер
Андреа
Колдервуд
- Продюсер
Ребекка
Итон
- ДРПродюсер
Дуглас
Рэй
- ШУХудожница
Шарлотта
Уоттс
- РГОператор
Ричард
Грейтрекс
- СУКомпозитор
Стивен
Уорбек