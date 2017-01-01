Джунгли (фильм, 2017) смотреть онлайн
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Сюжет
Бывший солдат ищет золото в боливийских джунглях, но внезапно теряет проводника. Драма о выживании с Дэниэлом Рэдклиффом в главной роли.
Действие картины разворачивается в 1980-х годах и основано на реальных событиях. После окончания службы в рядах израильской армии Йосси Г�инсберг отправляется в Боливию в поисках золота. Там он встречает двух других искателей приключений и вместе они заключают сделку с местным проводником по имени Карл, чтобы он отвел их к индейцам. Карл заверяет новых знакомых, что он хорошо знает джунгли и дружит с аборигенами, которые знают местоположение больших запасов золота. Однако когда проводник внезапно исчезает, захватывающее приключение превращается в опасную гонку на выживание в непролазных джунглях, где героев ожидают дожди, голод и встречи с хищниками.
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Информация
СтранаАвстралия, Колумбия
КачествоFull HD, SD
ЖанрыПриключения, Драмы, Триллеры
Рейтинг
- ГМРежиссёр
Грег
МакЛин
- Актёр
Дэниэл
Рэдклифф
- Актёр
Томас
Кречман
- АРАктёр
Алекс
Расселл
- ЯКАктёр
Яцек
Коман
- ЯКАктриса
Ясмин
Кассим
- ПМАктёр
Пэрис
Молетти
- ЛСАктриса
Лили
Салливан
- ДДАктёр
Джоэль
Джексон
- ЛЛАктёр
Луис
Лопез
- ЭМАктриса
Энджи
Милликен
- ДМСценарист
Джастин
Монжо
- ЙГСценарист
Йосси
Гинсберг
- МГПродюсер
Майк
Габрави
- ГХПродюсер
Гари
Хэмилтон
- ДЛПродюсер
Дэна
Лустиг
- ПЛАктёр дубляжа
Павел
Ли
- ДТХудожница
Диана
Трухильо
- ШЛМонтажёр
Шон
Лахифф