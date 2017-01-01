Джунгли (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Бывший солдат ищет золото в боливийских джунглях, но внезапно теряет проводника. Драма о выживании с Дэниэлом Рэдклиффом в главной роли.



Действие картины разворачивается в 1980-х годах и основано на реальных событиях. После окончания службы в рядах израильской армии Йосси Г�инсберг отправляется в Боливию в поисках золота. Там он встречает двух других искателей приключений и вместе они заключают сделку с местным проводником по имени Карл, чтобы он отвел их к индейцам. Карл заверяет новых знакомых, что он хорошо знает джунгли и дружит с аборигенами, которые знают местоположение больших запасов золота. Однако когда проводник внезапно исчезает, захватывающее приключение превращается в опасную гонку на выживание в непролазных джунглях, где героев ожидают дожди, голод и встречи с хищниками.



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