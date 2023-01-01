Джуд
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Джуд

Джуд (фильм, 1996) смотреть онлайн

8.11996, Jude
Драма, Мелодрама117 мин18+

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О фильме

Джуд и Сью безумно любят друг друга, но у каждого из них своя семья: у него жена, вынудившая Джуда жениться на себе и постоянно его обманывающая, у нее — грубый муж, постоянно ее унижающий. Иногда любовь может стать для влюбленных настоящей трагедией.

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Страна
Великобритания
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
117 мин / 01:57

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Джуд»