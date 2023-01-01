Джуд (фильм, 1996) смотреть онлайн
8.11996, Jude
Драма, Мелодрама117 мин18+
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О фильме
Джуд и Сью безумно любят друг друга, но у каждого из них своя семья: у него жена, вынудившая Джуда жениться на себе и постоянно его обманывающая, у нее — грубый муж, постоянно ее унижающий. Иногда любовь может стать для влюбленных настоящей трагедией.
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СтранаВеликобритания
ЖанрДрама, Мелодрама
КачествоSD
Время117 мин / 01:57
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.9 IMDb
- МУРежиссёр
Майкл
Уинтерботтом
- Актёр
Кристофер
Экклстон
- Актриса
Кейт
Уинслет
- ЛКАктёр
Лиам
Каннингэм
- РГАктриса
Рэйчел
Гриффитс
- ДУАктриса
Джун
Уитфилд
- РКАктёр
Росс
Колвин Тернбулл
- ДДАктёр
Джеймс
Дэйли
- БКАктёр
Бервик
Калер
- ШМАктёр
Шон
МакКензи
- РААктёр
Ричард
Альбрехт
- ХАСценарист
Хуссейн
Амини
- ТХСценарист
Томас
Харди
- Продюсер
Эндрю
Итон
- МШПродюсер
Марк
Шивас
- СТПродюсер
Стюарт
Тилль
- ДЙХудожница
Джэнти
Йэтс
- ЭСОператор
Эдуарду
Серра