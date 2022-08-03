Джордж из джунглей (фильм, 1997) смотреть онлайн
1997, George of the Jungle
Приключения, Семейный88 мин6+
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О фильме
Джордж вырос в самом сердце африканских джунглей, среди горилл. Его лучшие друзья — дикие животные. Джордж наслаждается своей привольной жизнью, пока не встречает красавицу Урсулу, которая не только очаровывает его, но и увозит в Сан — Франциско...
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Кино для детей, Приключения
КачествоSD
Время88 мин / 01:28
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.6 IMDb
- СУРежиссёр
Сэм
Уайзман
- Актёр
Брендан
Фрейзер
- ЛМАктриса
Лесли
Манн
- Актёр
Томас
Хейден Чёрч
- РРАктёр
Ричард
Раундтри
- ГКАктёр
Грег
Краттуэлл
- АБАктёр
Абрахам
Бенруби
- Актриса
Холланд
Тейлор
- КМАктриса
Келли
Миллер
- ДБАктёр
Джон
Беннет Перри
- ДКАктёр
Джон
Клиз
- ОУСценарист
Одри
Уэллс
- ДУСценарист
Джей
Уорд
- ДОСценарист
Дэна
Олсен
- ЛАПродюсер
Лу
Аркофф
- ДЭПродюсер
Джон
Эвнет
- СХМонтажёр
Стюарт
Х. Паппе
- ТЭОператор
Томас
Э. Экермен
- МШКомпозитор
Марк
Шейман