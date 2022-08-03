Джордж вырос в самом сердце африканских джунглей, среди горилл. Его лучшие друзья — дикие животные. Джордж наслаждается своей привольной жизнью, пока не встречает красавицу Урсулу, которая не только очаровывает его, но и увозит в Сан — Франциско...

