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Джордж из джунглей

Джордж из джунглей (фильм, 1997) смотреть онлайн

1997, George of the Jungle
Приключения, Семейный88 мин6+

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О фильме

Джордж вырос в самом сердце африканских джунглей, среди горилл. Его лучшие друзья — дикие животные. Джордж наслаждается своей привольной жизнью, пока не встречает красавицу Урсулу, которая не только очаровывает его, но и увозит в Сан — Франциско...

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Кино для детей, Приключения
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Джордж из джунглей»