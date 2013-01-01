Джо (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Николас Кейдж в роли бывшего преступника, который становится наставником для трудного подростка, мечтающего вырваться из-под надзора отца-алкоголика — драма Дэвида Гордона Грина («Ананасовый экспресс: Сижу, курю», «Хэллоуин»), получившая премию Марчелло Мастроянни на Венецианском кинофестивале. Джо Рансому скоро исполнится 50 лет. Он упорно борется с засевшим внутри гневом, но избегает конфликтов, которые могут привести его обратно в тюрьму. На жизнь он зарабатывает, организовывая работы по уничтожению больных деревьев перед высадкой новых, более крепких. Однажды на вверенную Джо территорию забредает Гэри — 15-летний парень, страдающий от жестокого обращения со стороны своего отца. Хотя он и необразован, но наделен природной сообразительностью и пытается сделать все, чтобы помочь больной матери и немой сестре. Джо принимает Гэри на работу и постепенно сближается с ним, став его другом и ментором. Но стремление добиваться справедливости может сыграть с бывшим уголовником злую шутку.



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