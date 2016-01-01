Джимми – покоритель Америки (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Jimmy Vestvood: Amerikan Hero
Комедии79 мин18+
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Сюжет
Если свои герои заканчиваются — их завозят из заграницы!
Джимми выиграл «гринкарту» в лотерею и на всех парах мчится в Штаты. Когда Борат уже забыт, а Бонд пьет свой чай с оливками, пора готовиться к новой встряске! Ой держись, Америка!
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Рейтинг
4.5 КиноПоиск
5.1 IMDb
- ДКРежиссёр
Джонатан
Кесселман
- МДАктёр
Маз
Джобрани
- ДХАктёр
Джон
Хёрд
- Актриса
Шейла
Ванд
- ДРАктриса
Дианна
Руссо
- ВГАктриса
Вида
Гахремани
- ММАктёр
Маршалл
Манеш
- ВЗАктёр
Валид
Зуэйтер
- МГАктёр
Мэттью
Глэйв
- ННАктёр
Навид
Негабан
- СГАктёр
Сэм
Голзари
- МДСценарист
Маз
Джобрани
- МДПродюсер
Маз
Джобрани
- АСАктёр дубляжа
Андрей
Сидельников
- ПКАктёр дубляжа
Павел
Кипнис
- АНАктриса дубляжа
Алия
Насырова
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- ССАктёр дубляжа
Станислав
Стрелков
- МККомпозитор
Майкл
Коэн