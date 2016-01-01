Джимми – покоритель Америки (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Если свои герои заканчиваются — их завозят из заграницы!

Джимми выиграл «гринкарту» в лотерею и на всех парах мчится в Штаты. Когда Борат уже забыт, а Бонд пьет свой чай с оливками, пора готовиться к новой встряске! Ой держись, Америка!



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