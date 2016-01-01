Wink
Фильмы
Джимми – покоритель Америки

Джимми – покоритель Америки (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Jimmy Vestvood: Amerikan Hero
Комедии79 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Если свои герои заканчиваются — их завозят из заграницы!
Джимми выиграл «гринкарту» в лотерею и на всех парах мчится в Штаты. Когда Борат уже забыт, а Бонд пьет свой чай с оливками, пора готовиться к новой встряске! Ой держись, Америка!

Джимми – покоритель Америки смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

4.5 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Джимми – покоритель Америки»

Всё