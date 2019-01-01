Джим Маршалл: Рок-н-ролл в объективе (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Документальный фильм о концертном фотографе Джиме Маршалле, чьи работы составили своеобразную летопись отвязных шестидесятых. Именно ему принадлежат легендарные снимки Джима Моррисона и Джимми Хендрикса с горящими гитарами, Джонни Кэша со средним пальцем и последнего лайва The Beatles.



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