Джейн Эйр (фильм, 1970) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Британская экранизация классического романа Шарлотты Бронте о сироте, полюбившей аристократа, скрывающего тайну. В дом к суровому Эдварду Рочестеру Джейн Эйр попала сразу после школы-интерната. Ее взяли гувернанткой для обучения французской девочки, которую хозяин дома привез из Парижа. Рочестер – человек своеобразный: жесткий, упрямый, иногда грубый и непредсказуемый. Мягкая, добрая, справедливая Джейн – полная его противоположность. Видимо, поэтому между ними вспыхивают чувства. Влюбленный Эдвард делает бедной сироте мисс Эйр предложение. Но в день свадьбы девушка узнает страшную тайну, которую скрывал ее будущий муж.



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