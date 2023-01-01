Джейн Эйр (фильм, 1970) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Британская экранизация классического романа Шарлотты Бронте о сироте, полюбившей аристократа, скрывающего тайну. В дом к суровому Эдварду Рочестеру Джейн Эйр попала сразу после школы-интерната. Ее взяли гувернанткой для обучения французской девочки, которую хозяин дома привез из Парижа. Рочестер – человек своеобразный: жесткий, упрямый, иногда грубый и непредсказуемый. Мягкая, добрая, справедливая Джейн – полная его противоположность. Видимо, поэтому между ними вспыхивают чувства. Влюбленный Эдвард делает бедной сироте мисс Эйр предложение. Но в день свадьбы девушка узнает страшную тайну, которую скрывал ее будущий муж.
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Информация
СтранаВеликобритания, США
КачествоSD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Делберт
Манн
- ДКАктёр
Джордж
К. Скотт
- СЙАктриса
Сюзанна
Йорк
- ИБАктёр
Иэн
Бэннен
- ДХАктёр
Джек
Хокинс
- НДАктриса
Найри
Доун Портер
- РКАктриса
Рэйчел
Кемпсон
- КГАктёр
Кеннет
Гриффит
- ПКАктёр
Питер
Копли
- КМАктёр
Клайв
Мортон
- ФРАктриса
Фанни
Роу
- ДПСценарист
Джек
Пулман
- ШБСценарист
Шарлотта
Бронте
- ФХПродюсер
Фредерик
Х. Броггер
- ДФПродюсер
Джеймс
Франсискус
- ФЯАктёр дубляжа
Феликс
Яворский
- МВАктриса дубляжа
Мария
Виноградова
- АВХудожник
Алекс
Ветчински
- ДУКомпозитор
Джон
Уильямс