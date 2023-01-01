Джейн Эйр
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Джейн Эйр
8.41970, Jane Eyre
Драмы107 мин12+

Джейн Эйр (фильм, 1970) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Британская экранизация классического романа Шарлотты Бронте о сироте, полюбившей аристократа, скрывающего тайну. В дом к суровому Эдварду Рочестеру Джейн Эйр попала сразу после школы-интерната. Ее взяли гувернанткой для обучения французской девочки, которую хозяин дома привез из Парижа. Рочестер – человек своеобразный: жесткий, упрямый, иногда грубый и непредсказуемый. Мягкая, добрая, справедливая Джейн – полная его противоположность. Видимо, поэтому между ними вспыхивают чувства. Влюбленный Эдвард делает бедной сироте мисс Эйр предложение. Но в день свадьбы девушка узнает страшную тайну, которую скрывал ее будущий муж.

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Информация

Страна
Великобритания, США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Джейн Эйр»

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