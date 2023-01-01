Биография

Делберт Манн — американский кинорежиссер и продюсер. Обладатель премии «Оскар». Родился в Лоуренсе 30 января 1920 года. Окончил Университет Вандербильта в Нэшвиле, после чего попал в армию и принимал участие во Второй мировой войне. После окончания службы поступил в школу драматических искусств Йельского университета, работал в Колумбийском театре. Оказавшись в Нью-Йорке, начал работать на телеканале NBC. Карьеру кинорежиссера Делберт Манн начал в 1955 году, сняв фильм «Марти». Позже снял такие картины, как «Мальчишник», «Любовь под вязами», «Середина ночи», «За отдельными столиками», «Этот мех норки», «Вернись, моя любовь», «Джейн Эйр», «На Западном фронте без перемен», «Апрельское утро». Также пробовал себя в качестве продюсера во время работы над проектами «Мистер Буддвинг», «Она ждет», «Против ее воли: Инцидент в Балтимор», «Инцидент в небольшом городке».