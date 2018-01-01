Wink
Джеррод Кармайкл: С любовью со сцены
Актёры и съёмочная группа фильма «Джеррод Кармайкл: С любовью со сцены»

Режиссёры

Спайк Ли

Spike Lee
Режиссёр

Актёры

Джеррод Кармайкл

Jerrod Carmichael
Актёр
Хэннибал Бёресс

Hannibal Buress
Актёр
Хейли Крисп

Hayley Crisp
Актриса
Аргус Хэмилтон

Argus Hamilton
Актёр
Эри Кэтчер

Ari Katcher
Актёр
Розафа Ллеши

Rozafa Lleshi
Актриса
Джамар Малачи Нейборс

Jamar Malachi Neighbors
Актёр

Сценаристы

Джеррод Кармайкл

Jerrod Carmichael
Сценарист

Продюсеры

Джеррод Кармайкл

Jerrod Carmichael
Продюсер
Бетси Кох

Betsy Koch
Продюсер

Художники

Тришиа Робертсон

Tricia Robertson
Художница

Операторы

Мэттью Либатик

Matthew Libatique
Оператор