Джеррод Кармайкл: С любовью со сцены
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Джеррод Кармайкл: С любовью со сцены

Джеррод Кармайкл: С любовью со сцены (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Jerrod Carmichael: Love at the Store
Документальный, Комедия54 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Крайне атмосферное повествование в котором комик делится своей точкой зрения на такие вопросы, как права женщин, жизнь в гетто и многие другие. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия, Документальный
Время
54 мин / 00:54

Рейтинг

6.9 IMDb