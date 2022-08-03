Джеррод Кармайкл: С любовью со сцены (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Jerrod Carmichael: Love at the Store
Документальный, Комедия54 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Крайне атмосферное повествование в котором комик делится своей точкой зрения на такие вопросы, как права женщин, жизнь в гетто и многие другие. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Документальный
Время54 мин / 00:54
Рейтинг
6.9 IMDb