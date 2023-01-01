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Фильмы
Джанго, стреляй...
Актёры и съёмочная группа фильма «Джанго, стреляй...»

Актёры и съёмочная группа фильма «Джанго, стреляй...»

Режиссёры

Джулио Квести

Джулио Квести

Giulio Questi
Режиссёр

Актёры

Томас Милиан

Томас Милиан

Tomas Milian
АктёрThe Stranger
Марилу Толо

Марилу Толо

Marilù Tolo
АктрисаFlory (в титрах: Marilu' Tolo)
Пьеро Лулли

Пьеро Лулли

Piero Lulli
АктёрOaks
Мило Куэсада

Мило Куэсада

Milo Quesada
АктёрBill Templer
Франсиско Санс

Франсиско Санс

Francisco Sanz
АктёрHagerman (в титрах: Paco Sanz)
Мигель Серрано

Мигель Серрано

Miguel Serrano
АктёрIndian
Анхель Силва

Анхель Силва

Ángel Silva
АктёрIndian (в титрах: Angel Silva)
Санчо Грасия

Санчо Грасия

Sancho Gracia
АктёрWilly (в титрах: Félix Sancho Gracia)
Мирелла Пампили

Мирелла Пампили

Mirella Pamphili
АктрисаWoman in Town (в титрах: Mirella Panfili)
Рэй Лавлок

Рэй Лавлок

Ray Lovelock
АктёрEvan (в титрах: Raymond Lovelock)

Сценаристы

Бенедетто Бенедетти

Бенедетто Бенедетти

Benedetto Benedetti
Сценарист
Франко Аркалли

Франко Аркалли

Franco Arcalli
Сценарист
Джулио Квести

Джулио Квести

Giulio Questi
Сценарист

Художники

Хосе Луис Галисия

Хосе Луис Галисия

José Luis Galicia
Художник

Монтажёры

Франко Аркалли

Франко Аркалли

Franco Arcalli
Монтажёр

Композиторы

Иван Вандор

Иван Вандор

Ivan Vandor
Композитор