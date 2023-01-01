WinkФильмыДжанго, стреляй...Актёры и съёмочная группа фильма «Джанго, стреляй...»
Актёры и �съёмочная группа фильма «Джанго, стреляй...»
Режиссёры
Актёры
АктёрThe Stranger
Томас МилианTomas Milian
АктрисаFlory (в титрах: Marilu' Tolo)
Марилу ТолоMarilù Tolo
АктёрOaks
Пьеро ЛуллиPiero Lulli
АктёрBill Templer
Мило КуэсадаMilo Quesada
АктёрHagerman (в титрах: Paco Sanz)
Франсиско СансFrancisco Sanz
АктёрIndian
Мигель СерраноMiguel Serrano
АктёрIndian (в титрах: Angel Silva)
Анхель СилваÁngel Silva
АктёрWilly (в титрах: Félix Sancho Gracia)
Санчо ГрасияSancho Gracia
АктрисаWoman in Town (в титрах: Mirella Panfili)
Мирелла ПампилиMirella Pamphili
АктёрEvan (в титрах: Raymond Lovelock)