Джанго, стреляй...
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Джанго, стреляй...
6.61967, Se sei vivo spara
Ужасы116 мин12+

Джанго, стреляй... (фильм, 1967) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

...если ты жив - стреляй! Вестерн о Джанго, мстителе и защитнике слабых и беззащитных, таскающем за собой на веревке убедительный аргумент в виде пулемета в гробу. Одиночка, пришедший из ниоткуда. Он один выступает против злодея и его банды головорезов, терроризирующего все население небольшого городка на Диком Западе и окрест.

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Информация

Страна
Италия, Испания
Качество
SD
Жанры
Ужасы

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Джанго, стреляй...»

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