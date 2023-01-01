Джанго, стреляй... (фильм, 1967) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

...если ты жив - стреляй! Вестерн о Джанго, мстителе и защитнике слабых и беззащитных, таскающем за собой на веревке убедительный аргумент в виде пулемета в гробу. Одиночка, пришедший из ниоткуда. Он один выступает против злодея и его банды головорезов, терроризирующего все население небольшого городка на Диком Западе и окрест.



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