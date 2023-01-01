Джанго, стреляй... (фильм, 1967) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
...если ты жив - стреляй! Вестерн о Джанго, мстителе и защитнике слабых и беззащитных, таскающем за собой на веревке убедительный аргумент в виде пулемета в гробу. Одиночка, пришедший из ниоткуда. Он один выступает против злодея и его банды головорезов, терроризирующего все население небольшого городка на Диком Западе и окрест.
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Информация
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ДКРежиссёр
Джулио
Квести
- Актёр
Томас
Милиан
- МТАктриса
Марилу
Толо
- ПЛАктёр
Пьеро
Лулли
- МКАктёр
Мило
Куэсада
- ФСАктёр
Франсиско
Санс
- МСАктёр
Мигель
Серрано
- АСАктёр
Анхель
Силва
- СГАктёр
Санчо
Грасия
- МПАктриса
Мирелла
Пампили
- РЛАктёр
Рэй
Лавлок
- ББСценарист
Бенедетто
Бенедетти
- ФАСценарист
Франко
Аркалли
- ДКСценарист
Джулио
Квести
- ХЛХудожник
Хосе
Луис Галисия
- ФАМонтажёр
Франко
Аркалли
- ИВКомпозитор
Иван
Вандор