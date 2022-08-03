Джамбо (фильм, 2020) смотреть онлайн
5.82020, Jumbo
Драма90 мин18+
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О фильме
Бельгийское независимое кино о превратностях любви. Жанна живет с мамой Маргареттой в небольшом городке. Она немного застенчива, не общается с коллегами, парня тоже нет и не предвидится. Мать не может этого понять: она работает в баре и каждый день знакомится с новыми мужчинами. Главная страсть Жанны – аттракционы. Она работает в парке развлечений, и готова проводить там все время. Когда в парке появляется новый начальник, симпатичный молодой человек Марк, мать Жанны решает, что он – лучшая партия для ее дочери. Но Жанна в восторге не от Марка, а от нового аттракциона.
СтранаБельгия, Франция, Люксембург
ЖанрДрама
КачествоFull HD, SD
Время90 мин / 01:30
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ЗВРежиссёр
Зои
Витток
- Актриса
Ноэми
Мерлан
- ЭБАктриса
Эмманюэль
Берко
- ББАктёр
Бастьен
Буйон
- Актёр
Сэм
Лаувейк
- ТДАктриса
Трэйси
Доссу
- ДБАктёр
Джонатан
Бартольме
- ЭНАктёр
Эдуард
Немченко
- НДАктёр
Ной
Дакриссио
- ИДАктёр
Идао
Дакриссио
- СРАктёр
Стивен
Роде
- ЗВСценарист
Зои
Витток
- АБПродюсер
Анаис
Бертран
- МБХудожник
Матье
Баффлер
- ТРКомпозитор
Томас
Руссель