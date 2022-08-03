Джамбо (фильм, 2020) смотреть онлайн

Бельгийское независимое кино о превратностях любви. Жанна живет с мамой Маргареттой в небольшом городке. Она немного застенчива, не общается с коллегами, парня тоже нет и не предвидится. Мать не может этого понять: она работает в баре и каждый день знакомится с новыми мужчинами. Главная страсть Жанны – аттракционы. Она работает в парке развлечений, и готова проводить там все время. Когда в парке появляется новый начальник, симпатичный молодой человек Марк, мать Жанны решает, что он – лучшая партия для ее дочери. Но Жанна в восторге не от Марка, а от нового аттракциона.

