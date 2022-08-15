Джалло (фильм, 2008) смотреть онлайн
6.52008, Giallo
Триллер, Ужасы88 мин18+
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О фильме
Рейтинг
5.1 КиноПоиск
4.5 IMDb
- Режиссёр
Дарио
Ардженто
- Актёр
Эдриан
Броуди
- Актриса
Эмманюэль
Сенье
- ЭПАктриса
Эльза
Патаки
- РМАктёр
Роберт
Миано
- ВИАктриса
Валентина
Изуми
- СОАктриса
Сато
Ой
- ЛМАктёр
Луис
Мольтени
- ТЯАктёр
Таио
Яманоути
- ДФАктриса
Даниэла
Фаццолари
- НМАктёр
Николя
Морелли
- ДЭСценарист
Джим
Эгнью
- ШКСценарист
Шон
Келлер
- Сценарист
Дарио
Ардженто
- Продюсер
Эдриан
Броуди
- РРПродюсер
Ричард
Рионда Дель Кастро
- КАПродюсер
Клаудио
Ардженто
- РСМонтажёр
Роберто
Сильви
- МВКомпозитор
Марко
Верба