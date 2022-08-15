Джалло
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Джалло

Джалло (фильм, 2008) смотреть онлайн

6.52008, Giallo
Триллер, Ужасы88 мин18+

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О фильме

Американская стюардесса помогает итальянскому жандарму расследовать исчезновение своей сестры, похищенной серийным убийцей по прозвищу Джалло.

Страна
Италия
Жанр
Ужасы, Криминал, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Джалло»