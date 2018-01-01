Wink
Фильмы
Джалло
Актёры и съёмочная группа фильма «Джалло»

Актёры и съёмочная группа фильма «Джалло»

Режиссёры

Дарио Ардженто

Дарио Ардженто

Dario Argento
Режиссёр

Актёры

Эдриан Броуди

Эдриан Броуди

Adrien Brody
АктёрInspector Enzo Avolfi / Giallo (в титрах: Byron Deidra)
Эмманюэль Сенье

Эмманюэль Сенье

Emmanuelle Seigner
АктрисаLinda
Эльза Патаки

Эльза Патаки

Elsa Pataky
АктрисаCeline
Роберт Миано

Роберт Миано

Robert Miano
АктёрInspector Mori
Валентина Изуми

Валентина Изуми

Valentina Izumi
АктрисаKeiko (в титрах: Valentina Izumì)
Сато Ой

Сато Ой

Sato Oi
АктрисаMidori
Луис Мольтени

Луис Мольтени

Luis Molteni
АктёрSal
Таио Яманоути

Таио Яманоути

Taiyo Yamanouchi
АктёрToshi
Даниэла Фаццолари

Даниэла Фаццолари

Daniela Fazzolari
АктрисаSophia
Николя Морелли

Николя Морелли

Nicola Morelli
АктёрYoung Enzo

Сценаристы

Джим Эгнью

Джим Эгнью

Jim Agnew
Сценарист
Шон Келлер

Шон Келлер

Sean Keller
Сценарист
Дарио Ардженто

Дарио Ардженто

Dario Argento
Сценарист

Продюсеры

Эдриан Броуди

Эдриан Броуди

Adrien Brody
Продюсер
Ричард Рионда Дель Кастро

Ричард Рионда Дель Кастро

Richard Rionda Del Castro
Продюсер
Клаудио Ардженто

Клаудио Ардженто

Claudio Argento
Продюсер

Монтажёры

Роберто Сильви

Роберто Сильви

Roberto Silvi
Монтажёр

Композиторы

Марко Верба

Марко Верба

Marco Werba
Композитор