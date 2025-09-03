Дыхание (фильм, 2002) смотреть онлайн
2002, Respiro
Драма18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
На маленьком сицилийском островке Лампедуза живёт семья - отец-рыбак, мать-учительница и трое детей. На весь день Пьетро уходит в море, его дети чистят и упаковывают рыбу, а Грация, ещё молодая и очень красивая женщина, задыхается в этом удушающем, зловонном пространстве. Чем больше она пытается вырваться за рамки унылой повседневности, тем больше её поведение кажется вызывающим. Жители Лампедузы распускают слух, что Грация нездорова, и Пьетро собирается поместить её в миланскую психиатрическую клинику. Лишь Паскуале, сын Грации, единственный, кто понимает мать и пытается противостоять отцу в его опрометчивом решении...
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ЭКРежиссёр
Эмануэле
Криалезе
- ВДАктриса
Вероника
Д’Агостино
- ФПАктёр
Филиппо
Пучилло
- АМАктёр
Ави
Марсиано
- ДдАктёр
Джузеппе
дель Вольго
- МСАктёр
Маттео
Солина
- Актриса
Валерия
Голино
- Актёр
Элио
Джермано
- МЛАктриса
Муцци
Лоффредо
- Актёр
Винченцо
Амато
- ФКАктёр
Франческо
Касиса
- ЭКСценарист
Эмануэле
Криалезе
- ДППродюсер
Доменико
Прокаччи
- РБПродюсер
Рафаэль
Бердюго
- ЭТПродюсер
Энн-Доминик
Туссэн
- БСХудожница
Беатриче
Скарпато
- ЕКХудожница
Ева
Коэн
- ДРМонтажёр
Дидье
Ранз
- АГКомпозитор
Андреа
Гуэрра
- ДСКомпозитор
Джон
Сурман