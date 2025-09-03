Дыхание (фильм, 2002) смотреть онлайн

На маленьком сицилийском островке Лампедуза живёт семья - отец-рыбак, мать-учительница и трое детей. На весь день Пьетро уходит в море, его дети чистят и упаковывают рыбу, а Грация, ещё молодая и очень красивая женщина, задыхается в этом удушающем, зловонном пространстве. Чем больше она пытается вырваться за рамки унылой повседневности, тем больше её поведение кажется вызывающим. Жители Лампедузы распускают слух, что Грация нездорова, и Пьетро собирается поместить её в миланскую психиатрическую клинику. Лишь Паскуале, сын Грации, единственный, кто понимает мать и пытается противостоять отцу в его опрометчивом решении...

