Дыхание шторма
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Дыхание шторма

Фильм Дыхание шторма

2025, Last Breath
Драма, Триллер16+
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О фильме

Корабль с дайверами попадает в сильный шторм. В результате аварии обрывается страховочный трос и один из участников команды застревает на дне Северного моря. Запаса кислорода у него всего на 5 минут, а помощь может прийти не раньше, чем через полчаса. Экипаж принимает непростое решение рисковать кораблем и всей командой, чтобы вернуть друга живым домой, где его ждет невеста.

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Страна
Великобритания, США
Жанр
Драма, Триллер
Качество
Full HD

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