Дыхание любви
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Дыхание любви

Дыхание любви (фильм, 1953) смотреть онлайн

1953, Aah
Мюзикл, Драма137 мин18+

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О фильме

Радж Райбахадур живет вместе с овдовевшим отцом в пригороде Аллахабада, вдали от городской суматохи, смога и суеты. Перед смертью мать Раджа взяла с его отца обещание, что тот женит их сына на дочери давнего друга семьи, Чандре. Скрепя сердце Радж соглашается на этот брак и по настоянию отца пишет письмо будущей невесте. Но Чандра не намерена выходить замуж и письмо Раджа она просто игнорирует.

Страна
Индия
Жанр
Мюзикл, Драма, Мелодрама
Время
137 мин / 02:17

Рейтинг

6.8 IMDb