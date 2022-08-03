Дыхание любви (фильм, 1953) смотреть онлайн

Радж Райбахадур живет вместе с овдовевшим отцом в пригороде Аллахабада, вдали от городской суматохи, смога и суеты. Перед смертью мать Раджа взяла с его отца обещание, что тот женит их сына на дочери давнего друга семьи, Чандре. Скрепя сердце Радж соглашается на этот брак и по настоянию отца пишет письмо будущей невесте. Но Чандра не намерена выходить замуж и письмо Раджа она просто игнорирует.

