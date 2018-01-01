Wink
Дыхание любви
Актёры и съёмочная группа фильма «Дыхание любви»

Актёры и съёмочная группа фильма «Дыхание любви»

Актёры

Наргис

Nargis
АктрисаNeelu / Chandra / Reshma Rai
Радж Капур

Raj Kapoor
АктёрRaj Raibahadur
Виджаялакшми

Vijayalaxmi
АктрисаChandra Rai (в титрах: Vijay Laxmi)
Пран

Pran Sikand
АктёрDr. Kailash
Рамеш Синха

Ramesh Sinha
Актёр
Бхупендра Капур

Bhupendra Kapoor
Актёр(в титрах: Bhupendrakapur)
Лила Мишра

Leela Mishra
АктрисаMrs. Rai (в титрах: Leela Misra)
Рашид Хан

Rashid Khan
АктёрDr. Yusuf
Кусум

Kusum
Актриса

Продюсеры

Радж Капур

Raj Kapoor
Продюсер

Операторы

Джайвант Патхар

Jaywant Pathare
Оператор

Композиторы

Джайкишан Дайябхай Панкал

Jaikishan Dayabhai Panchal
Композитор