Дьявол адвоката (фильм, 1997) смотреть онлайн

Популярному баскетболисту Джо Кэмбел предъявляют обвинение в надругательстве над невинной девушкой. Джо не теряется и нанимает защитника. Опытный адвокат ловко выручает Джо и тот оказывается на свободе. Вскоре адвокат узнает об убийстве еще одной жертвы, оба преступления абсолютно идентичны. Он понимает, что это сделал маньяк Джо и отправляется к нему с претензиями. Но Кэмбел рассмеялся ему в лицо, ведь никаких улик нет. Адвокат решает наказать баскетболиста по всей строгости закона. Но у него ведь есть подрастающая дочь, которой тоже может угрожать опасность. Кэмбел уже приближается к своей новой жертве, а адвокат ни о чем не догадывается. Джо назначает приватную встречу девушке. Подготавливает себе неопровержимое алиби. А сам, затаившись, ждет, когда девушка переступит порог гостиничного номера...

