Двойник дьявола
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Двойник дьявола

Двойник дьявола (фильм, 2011) смотреть онлайн

8.12011, The Devil's Double
Триллер, Биография103 мин18+

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О фильме

Секс… Власть… Слишком много денег… Что еще может понадобиться «Принцу», у которого есть все? Разве что двойник. На него можно спихнуть всю рутину, а в опасных ситуациях он примет удар на себя. Но и Двойник не останется без награды — он получит все, что есть у принца. Все, кроме женщины, которая станет единственным, что Двойник по-настоящему возжелает.

Страна
Бельгия, Нидерланды
Жанр
Драма, Биография, Триллер
Качество
SD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Двойник дьявола»