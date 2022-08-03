Двойник дьявола (фильм, 2011) смотреть онлайн
8.12011, The Devil's Double
Триллер, Биография103 мин18+
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О фильме
Секс… Власть… Слишком много денег… Что еще может понадобиться «Принцу», у которого есть все? Разве что двойник. На него можно спихнуть всю рутину, а в опасных ситуациях он примет удар на себя. Но и Двойник не останется без награды — он получит все, что есть у принца. Все, кроме женщины, которая станет единственным, что Двойник по-настоящему возжелает.
СтранаБельгия, Нидерланды
ЖанрДрама, Биография, Триллер
КачествоSD
Время103 мин / 01:43
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Ли
Тамахори
- Актёр
Доминик
Купер
- Актриса
Людивин
Санье
- РРАктёр
Раад
Рави
- ФКАктёр
Филип
Куэст
- МОАктёр
Мимун
Оайясса
- ХЛАктёр
Халид
Лэйт
- ДСАктёр
Дар
Салим
- НМАктёр
Нассер
Мемарзиа
- МФАктёр
Мем
Ферда
- ПМАктёр
Пано
Масти
- МТСценарист
Майкл
Томас
- ЛЯСценарист
Латиф
Яхиа
- ЭРСценарист
Эмджей
Рехштейнер
- ПБПродюсер
Пол
Брюлс
- МЙПродюсер
Михаэль
Йон Федун
- ЭРПродюсер
Эмджей
Рехштейнер
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- ИЖАктёр дубляжа
Иван
Жарков
- АЖАктриса дубляжа
Анастасия
Жаркова
- АБХудожница
Анна
Б. Шеппард
- СМОператор
Сэм
МакКёрди
- КХКомпозитор
Кристиан
Хенсон