Двойная рокировка (фильм, 2002) смотреть онлайн бесплатно
8.32002, Mou gaan dou
Триллер, Драма96 мин18+
О фильме
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
8.0 IMDb
- ЭЛРежиссёр
Эндрю
Лау
- АМРежиссёр
Алан
Мак
- Актёр
Энди
Лау
- ТЛАктёр
Тони
Люн Чу-Вай
- ЭВАктёр
Энтони
Вон
- ЭЦАктёр
Эрик
Цан
- КЧАктриса
Келли
Чэнь
- СЧАктриса
Сэмми
Чэн
- ЭЧАктёр
Эдисон
Чен
- Актёр
Шон
Юе
- ЭСАктриса
Элва
Сяо
- ЧТАктёр
Чэпман
То
- АМСценарист
Алан
Мак
- ФЧСценарист
Феликс
Чон
- ЭЛПродюсер
Эндрю
Лау
- ЛХПродюсер
Лоррэйн
Хо
- ДЧХудожник
Джеймс
Чу
- ДПМонтажёр
Дэнни
Пан
- ЭЛОператор
Эндрю
Лау
- КЧКомпозитор
Комфорт
Чан