Двойная рокировка
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Двойная рокировка

Двойная рокировка (фильм, 2002) смотреть онлайн бесплатно

8.32002, Mou gaan dou
Триллер, Драма96 мин18+

О фильме

История двух людей, ежесекундно рискующих жизнью. Один из них агент мафии в полиции, другой — полицейский, внедренный в мафию. Каждый стремится к одному — разоблачить врага.

Страна
Гонконг
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.0 IMDb