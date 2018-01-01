Wink
Дворец Джо
Актёры и съёмочная группа фильма «Дворец Джо»

Актёры и съёмочная группа фильма «Дворец Джо»

Режиссёры

Стивен Полякофф

Stephen Poliakoff
Режиссёр

Актёры

Майкл Гэмбон

Michael Gambon
АктёрElliot Graham
Дэнни Ли Уайнтер

Danny Lee Wynter
АктёрJoe Dix
Руперт Пенри-Джонс

Rupert Penry-Jones
АктёрRichard Reece
Келли Райлли

Kelly Reilly
АктрисаCharlotte
Ребекка Холл

Rebecca Hall
АктрисаTina
Клайв Расселл

Clive Russell
АктёрDave
Кэролин Пиклз

Carolyn Pickles
АктрисаMrs. Hopkins
Кэролайн Ли-Джонсон

Caroline Lee-Johnson
АктрисаSally Dix
Алфи Аллен

Alfie Allen
АктёрJason
Селин Джонс

Celyn Jones
АктёрWhittle

Сценаристы

Стивен Полякофф

Stephen Poliakoff
Сценарист

Художники

Кэролайн Греббелл

Caroline Grebbell
Художник
Энни Саймонс

Annie Symons
Художница

Монтажёры

Клер Дуглас

Clare Douglas
Монтажёр

Операторы

Дэнни Коэн

Danny Cohen
Оператор