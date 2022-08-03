Двое (фильм, 2018) смотреть онлайн
7.42018, Двое
Драма92 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Супруги Надя и Андрей отправляются в поход в сибирские леса. Она – в надежде повысить шанс на беременность, искупавшись в целебном озере. Он – с целью сказать Наде, что им пора расстаться. Природа тайги вносит в планы героев свои коррективы, обостряя их скрытый конфликт до предела.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ТЖРежиссёр
Тимофей
Жалнин
- АМАктёр
Антон
Момот
- ТПАктриса
Татьяна
Палеева
- АМАктриса
Александра
Мареева
- АЩАктёр
Андрей
Щепочкин
- АСАктриса
Александра
Серебрякова
- ДЗАктёр
Денис
Зыков
- АААктёр
Андрей
Астраханцев
- ТЖСценарист
Тимофей
Жалнин
- Продюсер
Александр
Котелевский
- Продюсер
Андрей
Новиков
- ТЛПродюсер
Татьяна
Лобанова
- КПХудожница
Ксения
Подворотова
- ТЖМонтажёр
Тимофей
Жалнин
- АРОператор
Анна
Рожецкая
- МПКомпозитор
Максим
Пантелеев