Двое (фильм, 1988) смотреть онлайн

Двое это - неудавшийся музыкант и композитор Марк и Элен - красивая женщина из агентства недвижимости. Узнав, что продается дом на Монмартре, где Марк жил у своего учителя во время учебы в консерватории, музыкант загорелся желанием купить его. Судьба свела его с гордой и независимой Элен.



Они сразу понравились друг другу, но, композитор, слывя неисправимым бабником, слишком дорожил своей свободой, которой ничуть не менее дорожила богатая и красивая Элен. Похоже, что единственным местом, где они могли избежать ссор и выяснения отношений, была постель. Но когда речь зашла о браке, обоим стало ясно, что вечно лежать в постели и заниматься любовью они не смогут.



Двое смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.