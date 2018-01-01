Двое (фильм, 1988) смотреть онлайн
Двое это - неудавшийся музыкант и композитор Марк и Элен - красивая женщина из агентства недвижимости. Узнав, что продается дом на Монмартре, где Марк жил у своего учителя во время учебы в консерватории, музыкант загорелся желанием купить его. Судьба свела его с гордой и независимой Элен.
Они сразу понравились друг другу, но, композитор, слывя неисправимым бабником, слишком дорожил своей свободой, которой ничуть не менее дорожила богатая и красивая Элен. Похоже, что единственным местом, где они могли избежать ссор и выяснения отношений, была постель. Но когда речь зашла о браке, обоим стало ясно, что вечно лежать в постели и заниматься любовью они не смогут.
- КЗРежиссёр
Клод
Зиди
- Актёр
Жерар
Депардье
- КААктриса
Катрин
Альковер
- МГАктриса
Мишель
Годде
- ФЛАктёр
Филипп
Леруа
- Актёр
Рональд
Гаттман
- МДАктриса
Марушка
Детмерс
- БТАктриса
Беата
Тышкевич
- ЖБАктёр
Жонатан
Баго
- Актёр
Франсуа
Клюзе
- ВПАктёр
Войцех
Пшоняк
- КРСценарист
Катрин
Риуа
- КЗСценарист
Клод
Зиди
- ММПродюсер
Мадлен
Моргенстерн
- КЗПродюсер
Клод
Зиди
- Продюсер
Жерар
Депардье
- МдХудожница
Мишель
де Броин
- ОГХудожница
Ортенс
Гийемар
- НСМонтажёр
Николь
Сонье
- ЖПКомпозитор
Жан-Клод
Пети