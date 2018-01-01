Wink
Фильмы
Две матери, две дочери
Актёры и съёмочная группа фильма «Две матери, две дочери»

Режиссёры

Лаура Шредер

Laura Schroeder
Режиссёр

Актёры

Лолита Шамма

Lolita Chammah
АктрисаCatherine
Темис Повель

Themis Pauwels
Актриса
Изабель Юппер

Isabelle Huppert
АктрисаElisabeth
Эльза Хубен

Elsa Houben
АктрисаAgathe
Марья-Леена Юнкер

Marja-Leena Junker
Актриса
Микаэль Кахья

Michaël Kahya
АктёрClient shop
Чарльз Мюллер

Charles Müller
Актёр
Люк Шильц

Luc Schiltz
АктёрPol

Сценаристы

Мари Нимье

Marie Nimier
Сценарист
Лаура Шредер

Laura Schroeder
Сценарист

Продюсеры

Пол Крухтен

Pol Cruchten
Продюсер
Себастьен Деллуа

Sébastien Delloye
Продюсер
Джинн Гейбен

Jeanne Geiben
Продюсер
Себастьян Шеленц

Sebastian Schelenz
Продюсер

Художники

Ули Симон

Uli Simon
Художница

Операторы

Элен Лувар

Hélène Louvart
Оператор

Композиторы

Петра Жан Филлипсон

Petra Jean Phillipson
Композитор