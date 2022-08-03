Две матери, две дочери
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Две матери, две дочери

Две матери, две дочери (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Barrage
Драма106 мин18+

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О фильме

Катрин стала матерью в юном возрасте. Маленькую дочь Альбу она оставила на воспитание своей властной матери. Вернувшись домой спустя 10 лет, Катрин отчаянно хочет наладить отношения с дочерью.

Страна
Бельгия, Франция, Люксембург
Жанр
Драма
Качество
Full HD, SD
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Две матери, две дочери»