Две матери, две дочери (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Barrage
Драма106 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Катрин стала матерью в юном возрасте. Маленькую дочь Альбу она оставила на воспитание своей властной матери. Вернувшись домой спустя 10 лет, Катрин отчаянно хочет наладить отношения с дочерью.
СтранаБельгия, Франция, Люксембург
ЖанрДрама
КачествоFull HD, SD
Время106 мин / 01:46
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ЛШРежиссёр
Лаура
Шредер
- ЛШАктриса
Лолита
Шамма
- ТПАктриса
Темис
Повель
- Актриса
Изабель
Юппер
- ЭХАктриса
Эльза
Хубен
- МЮАктриса
Марья-Леена
Юнкер
- МКАктёр
Микаэль
Кахья
- ЧМАктёр
Чарльз
Мюллер
- ЛШАктёр
Люк
Шильц
- МНСценарист
Мари
Нимье
- ЛШСценарист
Лаура
Шредер
- ПКПродюсер
Пол
Крухтен
- СДПродюсер
Себастьен
Деллуа
- ДГПродюсер
Джинн
Гейбен
- СШПродюсер
Себастьян
Шеленц
- УСХудожница
Ули
Симон
- ЭЛОператор
Элен
Лувар
- ПЖКомпозитор
Петра
Жан Филлипсон