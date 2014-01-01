Два дня, одна ночь (фильм, 2014) смотреть онлайн
6.62014, Deux jours, une nuit
Драмы91 мин18+
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Сюжет
Судьба Сандры зависит от решения нескольких человек, вынужденных выбирать между ней и деньгами. Пытаясь склонить людей на свою сторону, она ищет в их сердцах то, что они, кажется, давно потеряли.
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Рейтинг
6.5 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ЖДРежиссёр
Жан-Пьер
Дарденн
- ЛДРежиссёр
Люк
Дарденн
- Актриса
Марион
Котийяр
- ФРАктёр
Фабрицио
Ронджоне
- КСАктриса
Катрин
Сале
- БСАктёр
Батист
Сорнен
- ПГАктриса
Пили
Груан
- СКАктёр
Симон
Кодри
- ЛПАктриса
Лара
Персейн
- АЭАктёр
Ален
Элуа
- МААктриса
Мирьем
Акеддиу
- ФШАктриса
Фабьен
Шаша
- ЖДСценарист
Жан-Пьер
Дарденн
- ЛДСценарист
Люк
Дарденн
- ЖДПродюсер
Жан-Пьер
Дарденн
- ЛДПродюсер
Люк
Дарденн
- ДФПродюсер
Дэнис
Фрейд
- МДМонтажёр
Мари-Элен
Дозо
- АМОператор
Ален
Маркоэн