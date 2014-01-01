Два дня, одна ночь
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Два дня, одна ночь

Два дня, одна ночь (фильм, 2014) смотреть онлайн

6.62014, Deux jours, une nuit
Драмы91 мин18+

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Сюжет

Судьба Сандры зависит от решения нескольких человек, вынужденных выбирать между ней и деньгами. Пытаясь склонить людей на свою сторону, она ищет в их сердцах то, что они, кажется, давно потеряли.

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Информация

Страна
Франция
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Два дня, одна ночь»

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