Души абсолюта (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Она - номер 18, он - номер 3. У них есть общий секрет. Они члены секты Души Абсолюта, которые верят, что, если умереть во время солнечного затмения, то их души попадут в Рай. Но секрет 18-ой и 3-его не в этом, а том, что они любят друг друга. В день затмения им надо принять жизненно важное решение.



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