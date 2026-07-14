Wink
Фильмы
Душа Пирата
Актёры и съёмочная группа фильма «Душа Пирата»

Актёры и съёмочная группа фильма «Душа Пирата»

Режиссёры

Айсыуак Юмагулов

Айсыуак Юмагулов

Режиссёр

Актёры

Назар Мурашев

Назар Мурашев

Актёр
София Коробова

София Коробова

Актриса
Джамиля Мударисова

Джамиля Мударисова

Актриса

Сценаристы

Алан Хурумов

Алан Хурумов

Сценарист

Продюсеры

Александр Самойленко

Александр Самойленко

Продюсер

Художники

Эдуард Нигматуллин

Эдуард Нигматуллин

Eduard Nigmatullin
Художник

Монтажёры

Ильнур Сарбаев

Ильнур Сарбаев

Монтажёр

Операторы

Рияз Исхаков

Рияз Исхаков

Оператор