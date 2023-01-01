Дурная кровь
Wink
Фильмы
Дурная кровь
7.11986, Mauvais sang
Драмы114 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Дурная кровь фильм смотреть онлайн

Сюжет

Ближайшее будущее, мир приобрел новые краски. Однако движущими силами человеческих страстей по-прежнему остались страсть к наживе и любовь. Марк оказывается в эпицентре преступной операции с целью похищения из лаборатории вакцины от вируса новой опасной болезни. Но любовь Марка разрушает планы преступников.

Дурная кровь смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Швейцария, Франция
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.2 IMDb