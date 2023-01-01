Дурная кровь фильм смотреть онлайн
Сюжет
Ближайшее будущее, мир приобрел новые краски. Однако движущими силами человеческих страстей по-прежнему остались страсть к наживе и любовь. Марк оказывается в эпицентре преступной операции с целью похищения из лаборатории вакцины от вируса новой опасной болезни. Но любовь Марка разрушает планы преступников.
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Информация
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ЛКРежиссёр
Леос
Каракс
- МПАктёр
Мишель
Пикколи
- Актриса
Жюльет
Бинош
- ДЛАктёр
Дени
Лаван
- ГМАктёр
Ганс
Мейер
- Актриса
Жюли
Дельпи
- КБАктриса
Кэррол
Брукс
- ХПАктёр
Хьюго
Прэтт
- МПАктриса
Мирей
Перрье
- СРАктёр
Серж
Реджани
- ЖЗАктёр
Жером
Зукка
- ЛКСценарист
Леос
Каракс
- АДПродюсер
Ален
Даан
- ФДПродюсер
Филипп
Диаз
- БЛХудожник
Бернард
Леонар
- НКМонтажёр
Нелли
Кветье
- ЖЭОператор
Жан-Ив
Эскоффер