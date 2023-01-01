Дурная кровь фильм смотреть онлайн

Сюжет

Ближайшее будущее, мир приобрел новые краски. Однако движущими силами человеческих страстей по-прежнему остались страсть к наживе и любовь. Марк оказывается в эпицентре преступной операции с целью похищения из лаборатории вакцины от вируса новой опасной болезни. Но любовь Марка разрушает планы преступников.



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