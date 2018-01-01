Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Дурацкое дело нехитрое»

Режиссёры

Ханс Петтер Муланд

Hans Petter Moland
Режиссёр

Актёры

Стеллан Скарсгард

Stellan Skarsgård
АктёрNils Dickman
Бруно Ганц

Bruno Ganz
Актёр'Papa' Popovic
Биргитта Йорт Сёренсен

Birgitte Hjort Sørensen
АктрисаMarit
Кристофер Хивью

Kristofer Hivju
АктёрStig Erik 'Strike' Smith
Якоб Офтебро

Jakob Oftebro
АктёрAron 'Junior' Horowitz
Пол Сверре Валхейм Хаген

Pål Sverre Valheim Hagen
АктёрOle 'Greven' Forsby
Тобиас Зантельман

Tobias Santelmann
АктёрFinn Heimdahl
Сергей Трифунович

Sergej Trifunovic
АктёрNebosja Mihajlovic
Андерс Баасмо Кристиансен

Anders Baasmo
АктёрGeir
Стиг Хенрик Хофф

Stig Henrik Hoff
АктёрPolice 2

Сценаристы

Ким Фупц Окесон

Kim Fupz Aakeson
Сценарист
Финн Гьердрум

Finn Gjerdrum
Сценарист

Монтажёры

Йенс Кристиан Фодстад

Jens Christian Fodstad
Монтажёр

Композиторы

Каспар Каа

Kaspar Kaae
Композитор