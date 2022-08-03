Дурацкое дело нехитрое
Wink
Фильмы
Дурацкое дело нехитрое

Дурацкое дело нехитрое (фильм, 2014) смотреть онлайн

7.32014, Kraftidioten
Криминал, Драма111 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Норвежская зима. Трудолюбивый Нилс управляет мощным снегоочистителем, который очищает дороги и горные проходы негостеприимного обледенелого ландшафта. Совсем недавно он был признан жителем года за свои старания, а теперь узнаeт, что его сын погиб от передозировки героином.

Страна
Дания, Норвегия, Швеция
Жанр
Комедия, Криминал, Драма
Время
111 мин / 01:51

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дурацкое дело нехитрое»