Дурацкое дело нехитрое (фильм, 2014) смотреть онлайн
7.32014, Kraftidioten
Криминал, Драма111 мин18+
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О фильме
Норвежская зима. Трудолюбивый Нилс управляет мощным снегоочистителем, который очищает дороги и горные проходы негостеприимного обледенелого ландшафта. Совсем недавно он был признан жителем года за свои старания, а теперь узнаeт, что его сын погиб от передозировки героином.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ХПРежиссёр
Ханс
Петтер Муланд
- Актёр
Стеллан
Скарсгард
- Актёр
Бруно
Ганц
- БЙАктриса
Биргитта
Йорт Сёренсен
- Актёр
Кристофер
Хивью
- Актёр
Якоб
Офтебро
- ПСАктёр
Пол
Сверре Валхейм Хаген
- Актёр
Тобиас
Зантельман
- СТАктёр
Сергей
Трифунович
- Актёр
Андерс
Баасмо Кристиансен
- СХАктёр
Стиг
Хенрик Хофф
- КФСценарист
Ким
Фупц Окесон
- ФГСценарист
Финн
Гьердрум
- ЙКМонтажёр
Йенс
Кристиан Фодстад
- КККомпозитор
Каспар
Каа