Норвежская зима. Трудолюбивый Нилс управляет мощным снегоочистителем, который очищает дороги и горные проходы негостеприимного обледенелого ландшафта. Совсем недавно он был признан жителем года за свои старания, а теперь узнаeт, что его сын погиб от передозировки героином.

