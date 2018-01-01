Wink
Думай, как мужчина
Актёры и съёмочная группа фильма «Думай, как мужчина»

Режиссёры

Тим Стори

Tim Story
Режиссёр

Актёры

Майкл Или

Michael Ealy
АктёрDominic
Джерри Феррара

Jerry Ferrara
АктёрJeremy
Миган Гуд

Meagan Good
АктрисаMya
Реджина Холл

Regina Hall
АктрисаCandace
Кевин Харт

Kevin Hart
АктёрCedric
Тараджи П. Хенсон

Taraji P. Henson
АктрисаLauren
Терренс Дженкинс

Terrence Jenkins
АктёрMichael (в титрах: Terrence J)
Дженифер Льюис

Jenifer Lewis
АктрисаLoretta
Романи Малко

Romany Malco
АктёрZeke
Гари Оуэн

Gary Owen
АктёрBennett

Сценаристы

Стив Харви

Steve Harvey
Сценарист

Продюсеры

Уильям Пэкер

Will Packer
Продюсер
Гленн С. Гейнор

Glenn S. Gainor
Продюсер
Роб Харди

Rob Hardy
Продюсер
Стив Харви

Steve Harvey
Продюсер

Художники

Сальвадор Перес мл.

Salvador Pérez Jr.
Художник
Бет Вук

Beth Wooke
Художница

Операторы

Ларри Блэнфорд

Larry Blanford
Оператор

Композиторы

Кристофер Леннерц

Christopher Lennertz
Композитор
Маркус Миллер

Marcus Miller
Композитор