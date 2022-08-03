Думай, как мужчина
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Думай, как мужчина

Думай, как мужчина (фильм, 2012) смотреть онлайн

7.62012, Думай, как мужчина
Мелодрама, Комедия117 мин18+

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О фильме

Четверо героев страдают от проблем во взаимоотношениях со спутницами жизни, которые вовсю черпают советы из книги Стива Харви «Поступай как женщина, думай как мужчина». Узнав об этом, парни решают отомстить слабому полу тем, что попытаются опровергнуть данные в тексте рекомендации, ведя себя в точности наоборот.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
117 мин / 01:57

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Думай, как мужчина»