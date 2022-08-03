Думай, как мужчина (фильм, 2012) смотреть онлайн
7.62012, Думай, как мужчина
Мелодрама, Комедия117 мин18+
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О фильме
Четверо героев страдают от проблем во взаимоотношениях со спутницами жизни, которые вовсю черпают советы из книги Стива Харви «Поступай как женщина, думай как мужчина». Узнав об этом, парни решают отомстить слабому полу тем, что попытаются опровергнуть данные в тексте рекомендации, ведя себя в точности наоборот.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ТСРежиссёр
Тим
Стори
- Актёр
Майкл
Или
- ДФАктёр
Джерри
Феррара
- МГАктриса
Миган
Гуд
- Актриса
Реджина
Холл
- Актёр
Кевин
Харт
- Актриса
Тараджи
П. Хенсон
- ТДАктёр
Терренс
Дженкинс
- ДЛАктриса
Дженифер
Льюис
- РМАктёр
Романи
Малко
- ГОАктёр
Гари
Оуэн
- СХСценарист
Стив
Харви
- УППродюсер
Уильям
Пэкер
- ГСПродюсер
Гленн
С. Гейнор
- РХПродюсер
Роб
Харди
- СХПродюсер
Стив
Харви
- СПХудожник
Сальвадор
Перес мл.
- БВХудожница
Бет
Вук
- ЛБОператор
Ларри
Блэнфорд
- КЛКомпозитор
Кристофер
Леннерц
- ММКомпозитор
Маркус
Миллер