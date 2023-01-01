Дуэлянты (фильм, 1977) смотреть онлайн

Сюжет

К сожалению, двадцатый век лишил сильную половину человечества возможности выяснять отношения между собой в смертельных поединках. Но во времена военных кампаний Наполеона дуэли были традиционным способом для того, чтобы проставить все точки над «И».



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