Дуэлянты (фильм, 1977) смотреть онлайн
9.01977, The Duellists
Военные, Драмы96 мин18+
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Сюжет
К сожалению, двадцатый век лишил сильную половину человечества возможности выяснять отношения между собой в смертельных поединках. Но во времена военных кампаний Наполеона дуэли были традиционным способом для того, чтобы проставить все точки над «И».
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоFull HD, SD
ЖанрыВоенные, Драмы
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.4 IMDb
- Режиссёр
Ридли
Скотт
- Актёр
Кит
Кэрредин
- ХКАктёр
Харви
Кейтель
- АФАктёр
Альберт
Финни
- ЭФАктёр
Эдвард
Фокс
- КРАктриса
Кристина
Рейнес
- РСАктёр
Роберт
Стивенс
- ТКАктёр
Том
Конти
- ДМАктёр
Джон
МакИнери
- Актёр
Алан
Армстронг
- ДВСценарист
Джералд
Воэн-Хьюз
- ДКСценарист
Джозеф
Конрад
- ДППродюсер
Дэвид
Паттнэм
- АППродюсер
Айвор
Пауэлл
- ТРХудожник
Том
Рэнд
- ФТОператор
Фрэнк
Тайди
- ХБКомпозитор
Ховард
Блейк