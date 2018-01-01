Wink
Фильмы
Дуэль
Актёры и съёмочная группа фильма «Дуэль»

Актёры и съёмочная группа фильма «Дуэль»

Режиссёры

Киран Дарси-Смит

Kieran Darcy-Smith
Режиссёр

Актёры

Вуди Харрельсон

Woody Harrelson
АктёрAbraham
Лиам Хемсворт

Liam Hemsworth
АктёрDavid Kingston
Алиси Брага

Alice Braga
АктрисаMarisol
Эмори Коэн

Emory Cohen
АктёрIsaac Brant
Фелисити Прайс

Felicity Price
АктрисаNaomi
Уильям Сэдлер

William Sadler
АктёрGovernor Lawrence Sullivan Ross
Кристофер Джеймс Бейкер

Christopher James Baker
АктёрMonte (в титрах: Chris Baker)
Кристофер Берри

Christopher Berry
АктёрDale (в титрах: Chris Berry)
Бенедикт Сэмюэл

Benedict Samuel
АктёрGeorge
Джиллз Мэттхи

Giles Matthey
АктёрJohn

Сценаристы

Мэтт Кук

Matt Cook
Сценарист

Продюсеры

Дэвид Хоберман

David Hoberman
Продюсер
Тодд Либерман

Todd Lieberman
Продюсер

Монтажёры

Трэйси Адамс

Tracy Adams
Монтажёр

Операторы

Джулс О’Лафлин

Jules O'Loughlin
Оператор

Композиторы

Крэйг Истмэн

Craig Eastman
Композитор