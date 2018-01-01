Актёры и съёмочная группа фильма «Дуэль»
Актёры
АктёрAbraham
Вуди ХаррельсонWoody Harrelson
АктёрDavid Kingston
Лиам ХемсвортLiam Hemsworth
АктрисаMarisol
Алиси БрагаAlice Braga
АктёрIsaac Brant
Эмори КоэнEmory Cohen
АктрисаNaomi
Фелисити ПрайсFelicity Price
АктёрGovernor Lawrence Sullivan Ross
Уильям СэдлерWilliam Sadler
АктёрMonte (в титрах: Chris Baker)
Кристофер Джеймс БейкерChristopher James Baker
АктёрDale (в титрах: Chris Berry)
Кристофер БерриChristopher Berry
АктёрGeorge
Бенедикт СэмюэлBenedict Samuel
АктёрJohn