Друзья на свою голову (фильм, 2020) смотреть онлайн

Четверо французов — Леа и Марк, Карин и Фрэнсис — что называется, дружат парами. Как вдруг их отношениям выпадает внезапная проверка на прочность. Скромная продавщица женской одежды Леа, считавшая писательство лишь хобби, публикует первый роман, и он тут же становится бестселлером. Марку и друзьям оказывается непросто принять популярность подруги без зависти.

