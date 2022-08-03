Друзья на свою голову (фильм, 2020) смотреть онлайн
8.22020, Le bonheur des uns...
Драма, Комедия98 мин18+
О фильме
Четверо французов — Леа и Марк, Карин и Фрэнсис — что называется, дружат парами. Как вдруг их отношениям выпадает внезапная проверка на прочность. Скромная продавщица женской одежды Леа, считавшая писательство лишь хобби, публикует первый роман, и он тут же становится бестселлером. Марку и друзьям оказывается непросто принять популярность подруги без зависти.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ДКРежиссёр
Даниэль
Коэн
- Актёр
Венсан
Кассель
- ББАктриса
Беренис
Бежо
- ФДАктёр
Франсуа
Дамиенс
- ФФАктриса
Флоренс
Форести
- ДКАктёр
Даниэль
Коэн
- КЦАктриса
Керен-Анн
Цайтельбах
- ОТАктёр
Оуэн
Танну
- РКАктёр
Ромен
Коттар
- АКАктриса
Алис
Карель
- БГАктёр
Брюно
Гуэри
- ОДСценарист
Оливье
Даза
- ДКСценарист
Даниэль
Коэн
- ФДПродюсер
Франсуа-Ксавьер
Декраен
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- АПАктриса дубляжа
Алина
Проценко
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Георгиу
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ОЛАктёр дубляжа
Олег
Лепенец
- ВМХудожница
Вирджиния
Монтель
- МТКомпозитор
Микаэль
Торджман