Друзья на свою голову (фильм, 2020) смотреть онлайн

8.22020, Le bonheur des uns...
Драма, Комедия98 мин18+

О фильме

Четверо французов — Леа и Марк, Карин и Фрэнсис — что называется, дружат парами. Как вдруг их отношениям выпадает внезапная проверка на прочность. Скромная продавщица женской одежды Леа, считавшая писательство лишь хобби, публикует первый роман, и он тут же становится бестселлером. Марку и друзьям оказывается непросто принять популярность подруги без зависти.

Страна
Франция
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD, SD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Друзья на свою голову»